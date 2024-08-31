Muğla'da Sazlık Alanda Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Muğla'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri arasındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Köyceğiz Gölü yakınında Dalaman Mavi Kaplıca bölgesinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri arasındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın bugün öğlen saatlerinde Köyceğiz Gölü yakınında Dalaman Mavi Kaplıca bölgesinde çıktı. Sazlık alandan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA