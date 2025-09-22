Muğla'da Sabah Çıkan Yangında Ev ve Hayvanlar Zarar Gördü

Muğla'nın Ula ilçesi Gölcük Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale gelirken, 3 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Salih Yaşar'a ait evde saat 08.00 sıralarında çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Ev ve Ahır yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA