Muğla'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Hamile Kadın Yaralandı

Muğla'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Hamile Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hamile bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu hamile olduğu öğrenilen kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Menteşe Stadyumu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 NS 406 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan 48 AVA 659 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olan hamile olduğu öğrenilen genç kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım

İtirafçı Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşmazsan...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış

Katliam gibi kazada yeni görüntü! Şoför saniyeler önce bakın ne yapmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.