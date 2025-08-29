Muğla'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Hamile Kadın Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu hamile olduğu öğrenilen kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Menteşe Stadyumu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 NS 406 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan 48 AVA 659 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olan hamile olduğu öğrenilen genç kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA