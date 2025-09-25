Haberler

Muğla'da Otobüs ile Vidanjör Çarpıştı, Sürücü Kurtarıldı

Muğla'da Otobüs ile Vidanjör Çarpıştı, Sürücü Kurtarıldı
Muğla-Aydın karayolunda yolcu otobüsü ile vidanjör aracının çarpışması sonucu vidanjör sürücüsü sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Muğla- Aydın karayolunda yolcu otobüsü ile vidanjör aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada, vidanjörde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kaza Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde vidanjör aracı ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada vidanjör aracının şoförü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Muğla Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
