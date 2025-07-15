Muğla'da Otobüs Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti

Muğla'da Otobüs Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Mustafa Çakal, bir otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Sarıyer Mahallesi, Fethiye-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. 77 yaşındaki Mustafa Çakal, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, 45 yaşındaki Ö. A.'ın kullandığı Mercedes marka 60 AJ 111 plakalı, otobüsün çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakal, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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