Muğla'da Otobüs Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Sarıyer Mahallesi, Fethiye-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. 77 yaşındaki Mustafa Çakal, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, 45 yaşındaki Ö. A.'ın kullandığı Mercedes marka 60 AJ 111 plakalı, otobüsün çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakal, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA