Muğla'da Otel Odasında Bir Kadın Ölü Bulundu

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 34 yaşındaki S.K. isimli kadın, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka Karanfil Sokak'ta bulunan bir otelde kalan S.K.'den haber alınamaması ve koku gelmesi sonucu otel çalışanları durumu yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. - MUĞLA