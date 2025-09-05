Haberler

Muğla'da Otel Odasında Bir Kadın Ölü Bulundu

Muğla'da Otel Odasında Bir Kadın Ölü Bulundu
Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 34 yaşındaki S.K. isimli kadın, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Otel çalışanlarının durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka Karanfil Sokak'ta bulunan bir otelde kalan S.K.'den haber alınamaması ve koku gelmesi sonucu otel çalışanları durumu yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
