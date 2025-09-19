Haberler

Muğla'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Muğla'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor
Muğla'da 7 ayrı bölgede çıkan orman yangınlarının 4'ü kontrol altına alındı, 3 bölgede ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Hava destekli çalışmaların sürdüğü yangınlara vatandaşlar da destek veriyor.

Muğla'da 7 bölgede çıkan orman yangınlarının 4'ü kontrol altına alınırken, 3 bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da dün gece saatlerinden itibaren art arda başlayan 7 ayrı yangından devam eden 3 orman yangınını söndürme çalışmaları günün ağarmasıyla birlikte hava desteği ile devam ediyor. Milas Kıyıkışlacık, Akkovanlık ve Köyceğiz Akköprü bölgesindeki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Vatandaşların ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor. Milas Akkovanlık yangını söndürme çalışmalarına 22 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 160 personel ve 4 helikopter, Milas Kıyıkışlacık yangınına 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel ve Köyceğiz Akköprü'de söndürme çalışmalarına da 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter, 5 uçak ve 170 personel katılıyor. Ekiplerin kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği Milas'taki iki yangının etkisini yitirdiği, zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
