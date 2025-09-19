Muğla'da Orman Yangını: 108 Ev Boşaltıldı, 333 Vatandaş Güvenli Bölgelere Tahliye Edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde gece saat 00.36 sularında başlayan orman yangınına müdahale aralıksız devam ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösteriyor.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan Pınar, Sazak ve Akköprü Mahallelerinde acil tahliye kararı alındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, toplam 108 ev boşaltıldı ve 333 vatandaş güvenli bölgelere nakledildi.

Can kaybı ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla, hayvan tahliyeleri de titizlikle yürütüldü. Bölgeden toplam 715 küçükbaş ve 260 büyükbaş hayvan güvenli alanlara sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, yangında 1 ev ve 2 ahır zarar gördü. Yangın sonucunda 10 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. - MUĞLA