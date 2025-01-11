Muğla'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz personelince Menteşe Dumlupınar İlkokulunda bulunan 90 öğrenciye eğitim verildi.

Eğitimde, trafik müfredatına ilişkin 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı, öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik sonunda okul önündeki okul geçidinde uygulamalı okul geçit kullanımına ilişkin örnek geçiş yapıldı. - MUĞLA