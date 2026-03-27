Muğla AFAD İl Müdürülüğü hakkında soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yurdun penceresinden atlayan üniversite öğrencisi İ.C.'nin ölümü sonrası AFAD İl Müdürlüğü hakkında soruşturma açıldı. Hava yastığının açılmaması olayı ıskalamaya neden oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaldığı yurdun penceresinden atlayarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İ.C.'nin ölümüyle ilgili Muğla Valiliği olay anında kullanılan hava yastığının açılmaması nedeniyle Muğla AFAD İl Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı.

Dün akşam saatlerinde, Menteşe ilçesinde bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda İ.C. isimli bir öğrenci kaldığı yurdun penceresinden zemine atlamıştı. Oly öncesi yurdun bahçesinde tedbir alan AFAD ekiplerinin pencere altına koyduğu hava yastığı açılşmamış ve yaşanan olayda AFAD Muğla İl Müdürülüğü'nün görevindeki ihmali görenleri şaşırtmıştı.

Açılmayan hava yastığının işlevini yapamaması sonucu beton zeminle çarparak ağır yaralanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastane dakikalar içinde hayatını kaybetti. Muğla AFAD İl Müdürülüğü'nün görevinji yapamadığı olay kamuoyunda ciddi tepki gördü.

Olayın ardından kamuoyuna yansıyan 'hava yastığının tam açılmaması' iddiaları üzerine Muğla Valiliği'nin, ihmal olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Muğla AFAD İl Müdürlüğü hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

500

Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var

Süresiz transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...