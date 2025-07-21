Muğla'da Motosiklet Denetimleri Arttı

Muğla'da artan motosiklet trafiğiyle birlikte muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İl genelinde yürütülen uygulamalar kapsamında, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik yoğun bir denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında ekipler, motosiklet sürücülerine ve yolcularına kask kullanımının hayati önem taşıdığını hatırlatarak, trafikte can güvenliğinin sağlanmasında kaskın vazgeçilmez bir koruyucu ekipman olduğuna vurgu yaptı. Ekipler, hem sürücü konumundaki hem de yolcu konumundaki vatandaşların kask takmasının yasal bir zorunluluk olduğu konusunda uyarılarda bulunarak, kasksız sürücülere cezai işlem uyguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Muğla'daki motosiklet sayısı 2025 yılı itibarıyla 295 bin 929'a ulaşarak rekor kırdı. Bu sayı, Muğla'nın motorlu araçlar içinde en yüksek motosiklet oranına sahip illerden biri haline geldiğini gösteriyor. Yetkililer, motosiklet sayısındaki artışla birlikte kazaların da önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları ve denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - MUĞLA