Lastiği patlayan yakıt tankeri alev aldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde lastiği patlayan bir yakıt tankerinin alt bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay sonrası güvenlik nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde lastiği patlayan yakıt tankerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Ortaca ilçesi Dalyan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 ANV 765 dorse plakalı yakıt tankerinin, ikmal yapacağı istasyona 50 metre kala seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sağ arka lastiği patladı. Patlamanın etkisi ile tankerin alt bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden tankerin şoförü aracı yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Güvenlik nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken çalışmaların tamamlanmasının ardından tır güvenli bir bölgeye çekildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
