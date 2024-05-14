Muğla'da Kaybolan Şahsın Cesedi Bulundu, Cinayeti Eski Eş İtiraf Etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan şahsın cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulunurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Eski eş Emine Karabulut, cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer'de 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi.

"Cesedin üstünü taşla örttük"

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un programda yaptığı itirafında, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından kafasına sopa ile vurdu. Cesedi Burhanettin, oğlum Murat ve annemle birlikte yayla yoluna götürüp attık. Sonra sabahın erken saatlerinde attığımız yere giderek, Burhanettin'le cesedin üstünü taşla örttük. Çok pişmanım" dedi.

5 kişi gözaltına alındı

Yapılan itirafın ardından eski eş Emine Karabulut, oğulları Mert ve Mustafa Ataş, annesi Durkadın Karabulut ile sevgilisi Burhanettin Öztürk gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA