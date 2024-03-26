Muğla'da kavgada bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam bir alışveriş merkezinde M.K. (22) ve Ümit Özlü (49) arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Ümit Özlü, hastaneye kaldırıldı. Özlü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından emniyet güçleri tarafından yakalanan M.K., bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA