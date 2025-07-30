Muğla'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan İki Şüpheli Yakalandı

Muğla'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. ve M.A. Milas'ın Koru Mahallesi'nde yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar

8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.