Muğla'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan İki Şüpheli Yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. ve M.A. Milas'ın Koru Mahallesi'nde yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa