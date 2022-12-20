Muğla'da kamyonetin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesinde meydana geldi. Yavuz A. (50) idaresindeki 35 BEH 856 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Tayfur Deniz'e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tayfur Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yavuz A.'nın işlemleri sürüyor. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Muğla 3. Sayfa Haberler

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