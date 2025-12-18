Görünmez kaza işçiyi hastanelik etti

Muğla Ortaca ilçesinde karayolu üzerinde kaldırım çalışması yapan bir işçiye beton mikserinin aparatı çarptı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginç kaza Muğla-Fethiye D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ortca ilçesinin içerisinden geçen karayolu üzerinde kaldırım düzenlemesi çalışması yapmakta olan işçilerden birine hareket halinde olan beton mikserinin açık olan aparatı çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan işçi mesai arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ilginç kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA