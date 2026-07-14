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Menteşe'de darp edilen kadın hayatını kaybetti

Menteşe'de darp edilen kadın hayatını kaybetti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kadın, evinde darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi N.B. emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen feci olayda, darp edildiği iddia edilen S.I. isimli kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli N.B., emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.I isimli şahsın evinde S.I. ile N.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.B. tarafından ağır şekilde darp edilen S.I., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan S.I., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından hızlıca harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli N.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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