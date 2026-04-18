Polisten kaçarken apartman boşluğuna düşen şüpheli hayatını kaybetti

Muğla'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şüpheli, polisten kaçarken apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan ve Yatağan ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli Y.D.K.'nin (17) yakalanmasına yönelik Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisleri fark ederek kaçmaya başlayan şüpheli, bir binaya girerek çatıya çıktı. Buradan yan binanın çatısına geçmeye çalışan şüpheli, kaçış sırasında dengesini kaybederek apartman boşluğundan yaklaşık 5 kat aşağı düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı