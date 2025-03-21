Muğla'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Muğla, Bodrum ve Ortaca Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak Menteşe, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında arama çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; 35 litre etil alkol, bandrolsüz alkol, 19 bin 700 adet makaron, 8 paket 250 gramlık nargile tütünü, 150 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 32 adet 5 gramlık gümrük kaçağı tütün, 31 adet elektronik sigara, 47 paket gümrük kaçağı sigara, 11 adet cinsel içerikli ürün, 2 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 162 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı açıklandı. - MUĞLA