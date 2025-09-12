Muğla'da Kaçak Su Ürünleri Avcılığına Karşı Denetim

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi tarafından, Güllük Körfezi'nde 30 saat kesintisiz denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, üzerindeki balıklardan ve ıslaklığından aynı gün kullanıldığı tespit edilen, markasız ve yasal ölçülere uymayan (21 mm göz açıklığı, 38 kulaç derinlik, 360 m uzunlukta), ancak sahibi belirlenemeyen 1 adet alamana ağı, denizde üretim yapan su ürünleri yetiştiricilik tesislerine ait kafeslerin dibine bırakılmış halde bulunan 4 adet markasız uzatma ağı tespit edildi.

Ele geçirilen ağ, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kaçak su ürünleri avcılığına karşı denetimlerin aralıksız olarak bundan sonra da devam edeceğini açıkladılar. - MUĞLA