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Uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

Uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
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Muğla'da jandarma ekiplerinin Haziran ayının ilk haftasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 olaya müdahale edildi, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da jandarma ekiplerinin Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 26 ayrı olaya müdahale edildi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sırasında gerçekleştirilen aramalarda 1 kilo 96 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 513 adet sentetik ecza hapı, 20 adet ekstazi hapı, 22 gram kubar esrar, 5 gram skunk ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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