Milas'ta sahte içki ve silah ele geçirildi

Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda sahte içki, ruhsatsız silah ve kesici alet ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, çok miktarda sahte içki, ruhsatsız silah ve kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. 24 Aralık 2025 günü saat 10.00 sularında Güllük Mahallesi'nde gerçekleştirilen baskınlarda, şüpheliler M. Ü. (59) ve H. B.'ye (62) ait ikametlerde detaylı arama yapıldı.

Yapılan aramalarda adeta küçük bir imalathaneyi andıran stoklarla karşılaşıldı. Operasyon sonucunda 90 litre etil alkol, 550 gram anason yağı, 29 litre içki, 12,5 litre içki, 3 litre içki, 6 adet farklı boyutlarda içki, 1 adet içki, 4 adet çeşitli markalarda içki, 2 adet içki ve 1 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 1 adet boş şarjör, 13 adet 9 mm fişek ve 6136 Sayılı Kanun kapsamında yasaklı olan 13 adet bıçak ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M. Ü. ve H. B., işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun" kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
