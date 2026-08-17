Haberler

Muğla'da Jandarma Operasyonu: 78 Aranan Şahıs Yakalandı, 19'u Tutuklandı

Muğla'da Jandarma Operasyonu: 78 Aranan Şahıs Yakalandı, 19'u Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ağustos tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 38 bin 660 şahıs ve 2 bin 323 aracı kontrol etti. Çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs yakalanırken, 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. JASAT ekipleri ise ayrıca 9 aranan şahsı yakaladı, bunlardan 5'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 38 bin 660 şahıs ile 2 bin 323 araç kontrol edildi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs yakalanırken, bunlardan 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Ağustos tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 3 bin 205 devriye gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 38 bin 660 şahıs ve 2 bin 323 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, dolandırıcılık suçundan 5, hırsızlık suçundan 3, narkotik suçundan 6, kaçakçılık suçundan 1 ve diğer suçlardan 63 olmak üzere toplam 78 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 19'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız
Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım

Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı

Bu nasıl bağ kurmak?

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...