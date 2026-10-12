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Muğla'da jandarma 36 olayda 37 şüpheli yakaladı, 5 kişi tutuklandı

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Muğla'da jandarma 36 olayda 37 şüpheli yakaladı, 5 kişi tutuklandı
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Muğla'da jandarmanın 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasındaki 36 olayla ilgili çalışmasında 37 şüpheli yakalandı, 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu aramalarında 127 gram metamfetamin, 22 gram kubar esrar, 6 gram skunk ve 5 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Muğla'da jandarma ekiplerince 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında meydana gelen 36 olayla ilgili yürütülen çalışmalarda 37 şüpheli yakalanırken, 5 kişi tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelere yönelik yapılan aramalarda 127 gram metamfetamin, 22 gram kubar esrar, 6 adet sentetik hap, 6 gram skunk ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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