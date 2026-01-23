Menteşe'de sanayiden hurda çalan hırsızlık şüphelileri Balıkesir'de yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir iş yerinden hurda malzeme çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Balıkesir'de yakalandı.

Olay, Bayır Sanayi Sitesi'nde geçtiğimiz günlerde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi iş yerindeki hurdaları çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 20 bin liralık hurdaların çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarmaya ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kayıtlarını incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen E.Y. ile A.Ö. jandarma ekiplerinin operasyonu ile Balıkesir'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN