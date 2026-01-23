Haberler

Menteşe'de sanayiden hurda çalan hırsızlık şüphelileri Balıkesir'de yakalandı

Menteşe'de sanayiden hurda çalan hırsızlık şüphelileri Balıkesir'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir iş yerinden çaldıkları hurda malzemelerle kayıplara karışan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Balıkesir'de yakalandı. Hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir iş yerinden hurda malzeme çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Balıkesir'de yakalandı.

Olay, Bayır Sanayi Sitesi'nde geçtiğimiz günlerde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi iş yerindeki hurdaları çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 20 bin liralık hurdaların çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarmaya ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kayıtlarını incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen E.Y. ile A.Ö. jandarma ekiplerinin operasyonu ile Balıkesir'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler şoke oldu
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı

Gelin ve damat salona gidemedi! Çözüm belediyeden geldi