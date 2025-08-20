Muğla'da Güvenlik Görevlisi Başından Vuruldu

Muğla'da Güvenlik Görevlisi Başından Vuruldu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir bankada çalışan güvenlik görevlisi M.Y., başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olan M.Y., tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde bir güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi, daha kapsamlı tedavi amacıyla başka hastaneye sevk edildi.

Olay, Emirbeyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y., kendisine zimmetli silahıyla başından vurulmuş halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Y., ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. daha kapsamlı tedavi amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken şahsın hayati tehlikesi devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
