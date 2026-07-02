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Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı operasyonları: 26 şüpheli tutuklandı

Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı operasyonları: 26 şüpheli tutuklandı
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Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün Haziran ayı boyunca düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı, 26'sı tutuklandı. Operasyonlarda 6 araca el konuldu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Haziran ayı boyunca düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 39 şüpheli yakalanırken, bunlardan 26'sı tutuklandı. Operasyonlarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 6 araca da el konuldu.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayı boyunca göçmen kaçakçılığına yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında toplam 39 şüpheli yakalanırken, işlemlerinin ardından adli makamlara evk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı.

Ekipler, operasyonlar sırasında göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 6 araca da el koydu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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