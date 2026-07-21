Haberler

Gezi teknesinde yaralanan vatandaşa tıbbi tahliye gerçekleştirildi

Gezi teknesinde yaralanan vatandaşa tıbbi tahliye gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçeleri açıklarında seyreden gezi teknelerinde yaralanan vatandaş, Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkarılarak ambulansa teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde bir vatandaşın yaralanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Gelsin dolarlar! En yüksek meblağı Fenerbahçe'ye ödeyecekler
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı

Elindeki silahla otobüs şoförünü tehdit etti, gerçek bambaşka çıktı
Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı
Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü

İşte böyle zordur helalinden ekmek parası kazanmak!

Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber

Kritik maça günler kala Beşiktaş'ı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı