Gezi teknesinde yaralanan vatandaşa tıbbi tahliye gerçekleştirildi
Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçeleri açıklarında seyreden gezi teknelerinde yaralanan vatandaş, Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkarılarak ambulansa teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde bir vatandaşın yaralanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı