Gezi teknesinde yaralanan vatandaşa tıbbi tahliye gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde bir vatandaşın yaralanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı