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Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de ağır yaralandı.

Muğla'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarındaki direğe, ardından sürücüsü fırından ekmek almak için duran otomobile çarptı.

BİLANÇO AĞIR: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada araçlarda bulunan İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. (21) ve Münire C. (36) hayatını kaybederken, Barış Ç. (22) ve Ramazan I. (23) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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