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Muğla’da elektrikli bisiklet otobüsün altında kaldı: 1 yaralı

Muğla’da elektrikli bisiklet otobüsün altında kaldı: 1 yaralı
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde yolcu otobüsü ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada kadın sürücü yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu otobüsü ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada kadın sürücü yaralandı. Elektrikli bisiklet otobüsün altında kalırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Menteşe ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 EB 011 plakalı yolcu otobüsü ile kavşakta seyir halinde bulunan elektrikli bisiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından elektrikli bisiklet otobüsün altında girerken, kadın sürücü de otobüsün altında kaldı. Kazada ayağından hafif şekilde yaralandığı öğrenilen kadın sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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