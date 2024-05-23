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Muğla'da El freni boşalan kamyonet ormanlık alana kaydı

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Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesindeki bir zincir markete yük indirmek için gelen kamyonetin el freni boşalması sonucu ormanlık alana kaydığı bildirildi. Kamyonet, büyük bir kayalığa takılarak durdu.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesindeki bir zincir markete yük indirmek için gelen ve el freni çekili olan kamyonet durduğu alandan hareket ederek ormanlık alana kaydı.

Akyaka Mahallesindeki bir zincir markete ürün getiren 34 FEM 709 plakalı kamyonet, ürünleri indirmek için park etti. Kamyonetin el freninin çekili olduğu, fakat el freninin boşalması sonrası boşta kalan kamyonet içinde sürücü olmadığı halde kayması sonucu ormanlık alana kaydı.

Ormanlık alanda büyük bir kayalığa takılan kamyonet daha fazla ilerleyemeden durdu. Jandarma olay yerine gelerek tutanak tuttu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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