Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Günlüklü koyunda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 3'ü çocuk 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi Günlüklü Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. - MUĞLA