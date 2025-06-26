Muğla'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. isimli şahsı Menteşe'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.K. isimli şahıs, Menteşe ilçesine bağlı Gülağzı Mahallesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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