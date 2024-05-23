Muğla'da Dini Nikahlı Eşini Ateşe Veren Şahıs Tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dini nikahlı eşini benzin dökerek ateşe verip ölümüne neden olan şahıs tutuklandı.

Olay, 19 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Menteşe'nin Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oto elektrikçisi H.B. ile dini nikahlı eşi Hanife Yılmaz evlerinin bahçesinde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., şişedeki benzini Yılmaz'ın üzerine döküp onu ateşe verdi. Çığlıkları duyan komşuları, alevler içindeki kadını kurtarırken, polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

Yılmaz, önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Annemin yanışını gülümseyerek izliyordu"

H.B., polise verdiği ilk ifadede Hanife Yılmaz'ın kendini öldürmek amacıyla üzerine benzin döküp kıyafetlerini çakmakla tutuşturduğunu iddia etti. Ancak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu H.A. ifadesinde, "Olay günü evimizde oturduğumuz sırada bahçede üvey babam ile annem tartıştı. Üvey babam anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlıkları duyup kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımıyla alevleri söndürdük. H.B. bizi ölümle tehdit ederek gerçeği saklamamızı istedi" dedi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA