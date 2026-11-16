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Muğla'da denetimlerde 26 bin 431 araç kontrol edildi, 982 sürücüye işlem yapıldı

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Muğla'da denetimlerde 26 bin 431 araç kontrol edildi, 982 sürücüye işlem yapıldı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında 26 bin 431 aracı kontrol etti. Denetimlerde 982 sürücü hakkında işlem yapılırken 50 sürücünün ehliyeti geçici olarak alındı, 274 araç trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 431 araç kontrol edildi. Denetimlerde 982 sürücü hakkında işlem yapılırken, 50 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu, 274 araç ise trafikten men edildi.

Muğla genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri tarafından 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 26 bin 431 araç denetlendi. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen 982 sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 50 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, trafik kurallarına aykırılık tespit edilen 274 araç trafikten men edildi.

2 bin 101 kişiye trafik güvenliği eğitimi

Jandarma ekipleri denetimlerin yanı sıra trafik güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık verdi. Bu kapsamda 2 bin 101 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla trafik denetimleri, kontrolleri ve eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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