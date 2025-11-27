Muğla’da Denetimlerde 127 Suçlu Yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde 17-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 64' kesinleşmiş hapis cezası, 63'ü çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı.

Yapılan denetimlerde, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 38 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranmakta olan H.M. isimli şahıs Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce, aynı suçtan aranan, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranmakta olan A.Ö. isimli şahıs 1 Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalandı. Ayrıca, dolandırıcılık suçundan 32 yıl hapis cezası ile aranan D.K. isimli şahıs Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA