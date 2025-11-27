Haberler

Muğla’da Denetimlerde 127 Suçlu Yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 64 kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı. Aranan şahıslar arasında uyuşturucu ticareti ile ve dolandırıcılıkla ilgili ağır ceza alanlar da bulunuyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde 17-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 64' kesinleşmiş hapis cezası, 63'ü çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı.

Yapılan denetimlerde, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 38 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranmakta olan H.M. isimli şahıs Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce, aynı suçtan aranan, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranmakta olan A.Ö. isimli şahıs 1 Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalandı. Ayrıca, dolandırıcılık suçundan 32 yıl hapis cezası ile aranan D.K. isimli şahıs Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



