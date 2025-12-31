Muğla'da sabah saatlerinde DEAŞ operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 4 ilde eşzamanlı olarak bugün sabah saatlerinde DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Sabah 06.30 saatlerinde başlayan operasyonlarda toplam 18 kişi gözaltına alındı. Muğla Menteşe Muslihittin Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda ikametlerinde 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA