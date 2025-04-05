Muğla'da bir kadın Türk bayrağı açarak helikopterle denetim yapan polis ekiplerini selamladı

Muğla'da bir kadın, helikopterle trafik denetimi yapan polis ekiplerini Türk bayrağı açarak selamladı, polis kamerası tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ula-Menteşe, Gökova-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler havadan denetimlerde tespit edilerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait "Uçan Göz" olarak adlandırılan helikopter ile Ula ilçesi yakınlarında yapılan denetim sırasında helikopteri gören bir kadın evden aldığı Türk bayrağını açarak ekipleri selamladı.

Türk bayrağı açan kadının el salladığı anlar helikopter kamerasına yansıdı ve Emniyet Genel Müdürlüğü arşivine girdi.

O anlar, sosyal medyada da beğeni aldı.