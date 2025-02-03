Muğla'da Bıçaklı Cinayet: 17 Yaşındaki Kadın Gözaltında

Muğla'nın Milas ilçesinde bir esnafın bıçaklanmış halde sandalyede ölü bulunmasıyla ilgili 17 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.

Olay, Milas ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar eğlence mekanlarının olduğu sokaktaki sandalyede bir kişinin hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklandığı ve aşırı kan kaybettiği belirlenen şahsın Milas'ta manavlık yapan Halil İbrahim Mercan (48) olduğu tespit edildi.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, olayının şüphelisinin 17 yaşındaki B.Ö. isimli kadın olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, olay yerine gayet sakin bir şekilde gelen B.Ö.'nün sokakta oturmakta olan Mercan'ı defalarca bıçakladıktan sonra geldiği yöne doğru geri dönüp hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA