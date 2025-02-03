Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü hakkında karar çıktı
Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor

Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites

Muğla'da Bıçaklı Cinayet: 17 Yaşındaki Kadın Gözaltında

Muğla'da Bıçaklı Cinayet: 17 Yaşındaki Kadın Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas'ta esnaf Halil İbrahim Mercan, bıçaklanmış halde sandalyede ölü bulundu. Olayla ilgili 17 yaşındaki B.Ö. isimli kadın gözaltına alındı. Polisin güvenlik kameralarından elde ettiği görüntüler, cinayet anını ortaya koydu.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir esnafın bıçaklanmış halde sandalyede ölü bulunmasıyla ilgili 17 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.

Olay, Milas ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar eğlence mekanlarının olduğu sokaktaki sandalyede bir kişinin hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklandığı ve aşırı kan kaybettiği belirlenen şahsın Milas'ta manavlık yapan Halil İbrahim Mercan (48) olduğu tespit edildi.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, olayının şüphelisinin 17 yaşındaki B.Ö. isimli kadın olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, olay yerine gayet sakin bir şekilde gelen B.Ö.'nün sokakta oturmakta olan Mercan'ı defalarca bıçakladıktan sonra geldiği yöne doğru geri dönüp hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fransa Cumhurbaşkanı ABD'yi tehdit etti
img

Herkesin içinde evlilik teklif etti ama aldığı cevap karşısında yıkıldı
img

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi

Herkes bu pozisyonu tartışıyor
Canlı anlatım! Çok net gol kaçtı

Çok net gol kaçtı! Tempo inanılmaz
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.