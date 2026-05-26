Muğla'da Bayram mesaisi

Muğla'da Kurban Bayramı tatili boyunca emniyet ve jandarma ekipleri, trafik ve asayiş denetimlerini 7/24 esasına göre sürdürüyor. Yetkililer, denetimlerin ceza odaklı değil, can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri, il genelinde trafik ve asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Muğla genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler; şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere, turistik ilçelerin geçiş güzergahları ve bayram yoğunluğunun yaşandığı stratejik noktalarda 7/24 esasına göre görev yapıyor. Güvenlik güçleri, hem Muğlalıların hem de tatil için kenti tercih eden binlerce yerli ve yabancı turistin güvenli bir bayram geçirmesini hedefliyor.

Yetkililer, denetimlerin sadece ceza kesme odaklı olmadığını, asıl amacın can ve mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı. Sürücülere yönelik yapılan uyarılarda, bayram coşkusunun gölgelenmemesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm sürücülerimizin trafik kurallarına harfiyen uymasını, hız sınırlarına dikkat etmesini ve direksiyon başında duyarlı davranmasını rica ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza huzurlu, kazasız ve güvenli yolculuklar diliyoruz"

Tatil dönemi boyunca Muğla'nın kara, deniz ve kent içi tüm arterlerinde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
