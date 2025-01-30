Muğla'da Balkonun Düşmesi Sonucu Bebek Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde balkondan düştüğü öğrenilen bebek hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi Bahçelievler Mevkii'nde, iddiaya göre balkondan düşen 2 yaşındaki bir bebek yaralandı. Düşme sonucu bebeğin çenesinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı bebeği özel bir hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili soruşturm sürüyor. - MUĞLA