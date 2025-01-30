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Muğla'da Balkonun Düşmesi Sonucu Bebek Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'da Balkonun Düşmesi Sonucu Bebek Hastaneye Kaldırıldı
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Milas ilçesinde balkonundan düşen 2 yaşındaki bebek, çenesinde kırıklarla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde balkondan düştüğü öğrenilen bebek hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi Bahçelievler Mevkii'nde, iddiaya göre balkondan düşen 2 yaşındaki bir bebek yaralandı. Düşme sonucu bebeğin çenesinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı bebeği özel bir hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili soruşturm sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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