Muğla'da Aranan Terör Örgütü Üyesi Kadın Yakalandı
Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 57 yaşındaki K.K. isimli kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Datça Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında K.K isimli 57 yaşındaki kadının, Denizli Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinegönderildi. - MUĞLA

