Muğla'da Amfibi Yangın Söndürme Uçağı Acil İniş Yaptı

Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Yatağan ilçesinde AT-802F model amfibi yangın söndürme uçağının acil iniş yaptığını ve olaydan olumsuz etkilenen kimse olmadığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan AT-802F model amfibi yangın söndürme uçağımız, Denizli ili Buldan ilçesinde meydana gelen yangın görevinden dönüşü sırasında Muğla ili Yatağan ilçesi Sepetçi mevkiinde acil iniş gerçekleştirerek kırıma uğramıştır. Uçakta bulunan mürettebatımız sağ olarak kurtarılmış olup, tedbiren müşahede altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA