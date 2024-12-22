Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan helikopter kazasının ardından kaza kırım ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Muğla'da sabah saatlerinde meydana gelen ambulans helikopter kazasında 2 pilot, 1 doktor ve bir sağlık personeli hayatını kaybetmişti. Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Akşam saatlerinde Sivil Havacılık Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibi ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Ekipler helikopterin çarptığı binanın içerisinde, helikopterin düştüğü alanda ve helikopter üzerinde incelemelerde bulundu. Ekipler çalışmalarını tamamlarken, ilerleyen saatlerde Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) ekiplerinin de bölgeye gelerek incelemelerde bulunacağı ve ardından enkazın alandan kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili iki savcı görevlendirildiği belirtildi. - MUĞLA