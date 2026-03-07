Haberler

Güllük Körfezi'nde amatör balıkçı teknesi battı

Güllük Körfezi'nde amatör balıkçı teknesi battı
Güncelleme:
Milas ilçesi Güllük Körfezi'nde bir amatör balıkçı teknesi su alarak battı. Teknedeki vatandaşlar çevredeki diğer teknelerle güvenli şekilde tahliye edildi. Olay sonrası teknenin karaya çekilmesi için inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Körfezi'nde amatör balıkçı teknesi battı, teknedeki vatandaşlar çevredeki başka teknelere tahliye edildi.

Olay, Milas ilçesi Güllük Körfezi Güvercinlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Yağmur Ali" isimli amatör olta balıkçılığı ruhsatlı balık avlama teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Teknenin kısa sürede su almaya başlaması üzerine teknede bulunan kişiler büyük korku yaşadı. Denizde adeta can pazarı yaşanırken, çevrede bulunan amatör balıkçı tekneleri ve bot sahipleri hızla yardıma koştu. Durumu fark eden denizciler, batmak üzere olan teknedeki vatandaşları teknelerine alarak güvenli şekilde kurtardı. Yaşanan panik dolu anların ardından tekne tamamen suya gömülürken, olay yerine gelen ekiplerin ve çevredeki denizcilerin çalışmalarıyla tekne daha sonra karaya çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
