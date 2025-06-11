Muğla'da Alkol Sofrasındaki Tartışma Kanlı Bitti: İki Ölü, Bir Yaralı

Muğla'da Alkol Sofrasındaki Tartışma Kanlı Bitti: İki Ölü, Bir Yaralı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir alkol sofrasında çıkan tartışma sonrasında bir kişi, iki kişiyi bıçaklayarak öldürdü, bir kadını ise yaraladı. Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde alkol sofrasında çıkan tartışmanın ardından bir kişi, baba ve oğlunu bıçakla öldürdü, bir kadını ise yaraladı. Zanlı cinayetleri işledikten sonra elinde bıçakla motoruna binip bölgeden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Terzialiler Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Göksal U., Menderes Aşgın'ın evine gelerek beraber alkol almaya başladı. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göksal U. (35) mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın'ı (45) ve beraber aynı evde yaşadığı Nesrin Acar'ı (43) yaraladı. Bu sırada evde bulunan 13 yaşındaki Menderes Aşgın'ın oğlu Kıvanç Aşgın'ın polisi arayarak bıçaklanma olayını söylediği, bunu duyan Göksal U.'nun Kıvanç Aşgın'ı da bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Komşuların kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dehşet veren bir manzara ile karşılaştı. Ekipler eve girdiklerinde defalarca bıçaklanan ve kanlar içinde yerde yatan Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın'ın cesedini bulurken, Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan ve sonrasında kaçan Göksal U.'nun da bir süre sonra polis tarafından Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde yakalandı.

"Hiçbir şey olmamış gibi elinde bıçakla olay yerinden ayrıldı"

Alkol sofrasında çıkan tartışmanın ardından iki kişiyi defalarca bıçaklayıp öldüren ve bir kişiyi de yaralayan Göksal U.'nun olayın hemen ardından apartmandan ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde Göksal U.'nun elinde bıçakla apartmandan çıkması, ardından motosikletine binerek olay yerinden ayrılması ve çevredeki vatandaşların korkuyla uzaklaşması yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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