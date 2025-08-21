Muğla'da Alabora Olan Teknedeki 2 Çocuk Kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesi Ören açıklarında alabora olan teknede kaybolan 2 çocuğun sağ olarak kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Nefes kesen operasyonda çocukların kayalıklar üzerinde yardım bekleyişi ve Sahil Güvenlik ile AFAD ekiplerinin kurtarma anları saniye saniye kaydedildi.

İçinde 8 kişinin bulunduğu teknenin batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, botlar, dalış timleri ve İHA katıldı. Sahil Güvenlik İHA'sının tespit ettiği noktada bulunan 2 çocuk, botlarla bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Görüntülerde, çocukların kayalıkların üzerinde kurtarılmayı beklediği, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin ise dikkatle yaklaşarak çocukları güvenli şekilde tahliye ettiği anlar yer aldı. Çocukların ve kurtarılan diğer 6 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bölgede hazır beklettiği ambulanslarla hastaneye sevk edilen kazazedelerin kontrollerinin ardından taburcu edileceği bildirildi. - MUĞLA