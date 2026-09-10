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Muğla’da Ağustos ayında 4 suç örgütü çökertildi: 29 tutuklama

Muğla’da Ağustos ayında 4 suç örgütü çökertildi: 29 tutuklama
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Muğla’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda, ikisi ulusal, ikisi bölgesel olmak üzere 4 suç örgütü çökertildi.

Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda, ikisi ulusal, ikisi bölgesel olmak üzere 4 suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda yakalanan 55 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suç örgütlerine yönelik çalışmalarını Ağustos ayında da sürdürdü. Düzenlenen operasyonlarda 4 suç örgütü çökertilirken, 55 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 11 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 312 tabanca fişeği ve 15 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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