Yatağan'da kaybolan yaşlı kadın her yerde aranıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki Gülayşe Çoban'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan ilçesi Yava Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki Gülayşe Çoban'ın en son iki gün önce mahalle sakinleri tarafından görüldüğü ve o zamandan beri kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Yakınlarının ve çevredekilerin endişelenmesi üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma birimleri vakit kaybetmeden arama faaliyeti başlattı. Çalışmaların kapsamını genişletmek amacıyla jandarma ekipleri tarafından AFAD'dan destek talep edildi. Gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçen AFAD, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla hızlıca olay yerine sevk etti. Yava Mahallesi ve çevresindeki engebeli arazide, jandarma ve AFAD ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı